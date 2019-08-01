Россияне стали чаще покупать электромобили с пробегом

С чем связан рост популярность таких машин – остается только гадать.

Об этом стало известно 1 августа. Новостью поделилось издание «Известия», ссылаясь на аналитическое агентство «Автостат». Эксперты уверяют, что в первой половине 2019 году продано почти на 60% больше электромобилей с пробегом, чем за аналогичный период в 2018 году. Таким образом, счастливыми обладателями поддержанного электромобиля стали почти 1,4 тысячи россиян. Самым популярным стал праворульный Nissan Leaf – его купили 1314 граждан. «Серебро» получили электромобили марки Mitsubishi I-MiEV – их удалось продать 34 штуки, тройку лидеров замыкает Lada Ellada – эту марку предпочли 14 автолюбителей.

Известно, что также в России было приобретено несколько электромобилей BMW и Tesla Model S.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что специалисты составили рейтинг лучших автомобилей для тюнинга. Лидерами оказались машины отечественного производителя.