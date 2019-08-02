Сотрудники Смольного вручную «выкатили» автосервис

Представители Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга ликвидировали незаконный автосервис на Гражданском проспекте.

Нелегальный бизнес работал под путепроводной развязкой на пересечении Гражданского проспекта и железнодорожной линии Кушелевка-Пискаревка. В укромном месте расположились мастерские, автомойки, офис, склад и даже пункт приема металлолома

На месте была обнаружена пристройка площадью в 20 кв. м. Отмечается, что площадь находилась в аренде у компании «Колорит» до 2017 года. Затем компания сменила название на «Атом», но помещением пользоваться продолжила. С того момента сумма аренды накопилась на 3 млн рублей.

Бизнесмены были уведомлены, что обязаны освободить помещение до 1 августа, однако требование было не соблюдено. Ровно в срок на место пришли сотрудники Смольного и при помощи болгарки срезали дверь, вручную выкатили автомобили, чтобы очистить территорию от нелегалов.

Процесс взыскания задолженности начнется ближайшее время.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов расширил полномочия районных администраций.