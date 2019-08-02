Для гимназии №406 в Пушкине найдут нового подрядчика

Ремонт длится уже третий год. Фото: Ремонт здания начальной школы гимназии 406 / ВК

Ремонт длится уже третий год. Фото: Ремонт здания начальной школы гимназии 406 / ВК

Осенью комитет по строительству Санкт-Петербурга запустит конкурс для поиска нового подрядчика для ремонта гимназии №406 в городе Пушкине.

На встрече с родителями учеников гимназии, которая прошла 31 июля, присутствовали глава Пушкинского района Владимир Омельницкий и председатель Комитета по строительству Санкт-Петербурга Леонид Кулаков.

Кулаков сообщил, что сроки ввода зданий в эксплуатацию переносятся на 2020 год из-за расторжения контракта с подрядчиком в одностороннем порядке. Он отметил, что скоро ООО «Капитал Стройиндустрия» будет внесена в список недобросовестных подрядчиков.

Корпус гимназии в доме 10 по улице Леонтьевской готов на 60%, корпус начальных классов в доме 16 по улице Церковной — на 15%. В объявленные ранее сроки они сданы не будут. Работы возможно восстановить только в апреле следующего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что родители учеников гимназии в Пушкине направят жалобу о ремонте Путину.