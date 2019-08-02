США принимает второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон вводит второй пакет санкций против России.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на информацию, полученную от двух чиновников США.

Отмечается, что введение санкций связано с применением вещества «Новичок» в Солсбери. По словам источника, пакет санкций был подготовлен государственным департаментом и министерством финансов США уже в конце марта, однако Трамп откладывал подписание указа. По версии издания, он делал это в связи с тем, что не хотел противодействовать президенту России Владимиру Путину.

В августе прошлого года Вашингтон активировал очередной пакет антироссийских санкций в связи с инцидентом с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Лондон обвиняет в происшествии Москву, которая обвинения отвергает.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Трамп поделился впечатлениями после разговора с Путиным.