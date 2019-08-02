Стали известны причины наплыва туристов в Петербурге

За три года увеличится количество иностранных туристов до 6 млн. Фото: pixabay

За три года увеличится количество иностранных туристов до 6 млн. Фото: pixabay

Число иностранных туристов в Петербурге вырастет в полтора раза в течение трех лет.

В первом полугодии 2019 года уровень загрузки отелей составил 69%, в прошлом году за аналогичный период он составил 64%. Среди основных причин увеличения показателя — растущий поток туристов в Северную столицу. Данные приводит РБК со ссылкой на Colliers International.

Статистика аэропорта Пулково говорит о выросшем турпотоке. За первые шесть месяцев в аэропорту обслужили более 8,7 млн пассажиров, что на 10,3% больше, чем в подобном периоде в прошлом году. В этом году объем рынка петербургских гостиниц составил более 23 тысяч номеров. В данном показателе не учитываются хостелы, мини-отели, апарт-отели и ведомственные гостиницы.

На сегодняшний день управляющие отелей обращают внимание на локальные отели с номерным фондом от 70 до 100 номеров. Такое происходит по причине растущего турпотока в Петербург, а также из-за ожидания ввода запрета на размещение хостелов в жилых помещениях в октябре текущего года.

По данным компании,средняя стоимость номера в Петербурге по итогам первого полугодия составила 6,3 тысячи рублей за номер в сутки.

Напомним, что по данным Смольного, в связи с введение электронных виз в Петербурге за три года увеличится количество иностранных туристов до 6 млн человек. А общее число туристов должно увеличиться до 12 млн к 2021 году.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что туристы из России вошли в «десятку» наиболее активных путешественников.