Туристы из России вошли в «десятку» наиболее активных путешественников

Российские туристы оказались на девятом месте в топ-10 самых активных путешественников.

Рейтинг MasterCard каждый год определяет, жители каких стран чаще всего путешествуют за рубеж, сообщается в исследовании международной платежной системы MasterCard.

В этом году первое место заняли США в списке стран, жители которых наиболее часто отправляются в путешествия за рубежом. На втором месте находится Китай, а на третьем Германия. За нми следуют Великобритания и Франция.

Также исследование выявило, что за 10 лет значительно возросло количество путешествий по Южной Корее и Тайваню, которые поднялись на шестое и десятое место соответственно.

Россия оказалась на девятом месте рейтинга. Чаще всего россияне летают турецкую Анталию, на втором месте по популярности среди соотечественников Тайланд, а на третьем Тунис.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что китайские туристы «захватили» Царское село. Музей-заповедник «Царское село» наводнили китайские туристы, которые стоят в многочасовых очередях, чтобы попасть в Янтарную комнату Екатерининского дворца.