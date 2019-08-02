Финнов могут пустить в Петербург и Ленобласть по электронным визам

Финляндия получила извещение в день, когда сама ужесточила правила выдачи виз.

Власти Финляндии получили уведомление, что Владимир Путин подписал указ об электронных визах для Петербурга и Ленобласти. Пока нет подтверждения, что финны войдут в список стран, кому станет доступна такая виза — но вероятность этого велика.

Бесплатные визы начнут выдавать с октября. Уведомление в МИД пришло в тот же день, когда Финляндия объявила об ужесточении процедуры выдачи виз для россиян.

Глава консульского отдела МИД Финляндии Паси Туоминен заявил в эфире Radio Suomen Päivä, что власти России не обидятся на решение Финляндии привести процедуру в соответствие с правилами других шенгенских стран. Он высоко отозвался о российских туристах, заявив, что у них всегда хватает средств и не возникает проблем с бронью отелей.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что финский МИД объяснил введение новых правил с 1 сентября.