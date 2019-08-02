Следственный комитет займется дракой на Комендантском проспекте

Бастрыкин поручил наказать владельца Rolls Royce за хулиганство.

Следственные органы СК РФ по Петербургу присоединятся к выяснению обстоятельств драки на Комендантском проспекте. Напомним, 29 июля трое избили прохожего в Приморском районе Петербурга, затем сели в Rolls Royce и уехали.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил привлечь всех участников к уголовной ответственности за хулиганство, сообщили Gazeta.SPb в СК РФ по Петербургу 2 августа.

Следствию известно, что 26-летний молодой человек ехал на Rolls Royce по тротуару, а в ответ на замечание прохожего распылил ему в лицо перцовый баллончик и устроил с ним драку вместе с пассажирами автомобиля.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что мужчину уже ранее привлекали к уголовной ответственности.