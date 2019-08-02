Житель Ленобласти протаранил свой автомобиль, чтобы задержать угонщика

В Сосновом Бору местный житель протаранил собственный легковой автомобиль, который угнали еще в прошлом году. Таким образом мужчина смог задержать злоумышленника.

По словам мужчины, которые приводит «Невские Новости», его автомобиль Ford Sierra был угнан из гаража в Сосновом Бору в декабре 2018 года. Сумму ущерба оценили в 70 тысяч рублей.

В четверг, 1 августа, мужчина узнал от своего приятеля, что неизвестный ездит по городу за рулем его автомобиля. Изначальный владелец автомобиля Ford Sierra поехал в указанное место на другом авто, чтобы проверить информацию. Мужчина смог найти свой автомобиль и, чтобы остановить злоумышленника, протаранил его, после чего вызвал на место правоохранителей.

Обстоятельства дела устанавливаются.

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