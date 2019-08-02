В Петербурге освобождают помещения Дома быта от арендаторов

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом побывали в Красносельском и Красногвардейском районах, где освободили незаконно используемые помещения и участки.

Первым делом сотрудники ККИ направились на проспект Металлистов, 19/30, лит. А, где на первом и втором этаже жилого дома находится помещение в 230 м2. Там работает Дом бытовых услуг без договора на аренду помещения. Кроме того, в помещении самовольно изменена планировка, сообщают в ККИ.

Ранее помещение арендовала компания ООО «АЛТЕЙ», договор с которой был расторгнут еще в начале весны. Пользователя помещения попросили добровольно освободить место. К установленному сроку лишь некоторые магазин покинули здание. Остальных выгонят сотрудники ККИ.

Затем они проверили торговый павильон площадью 60 м2, расположенный возле дома 23 корпус 1 по проспекту Кузнецова. В июле владельца магазина с тремя секциями попросили освободить территорию в связи с отсутствием договора на аренду земли, но он этого не сделал. Сотрудники ККИ зачистили данный участок 2 августа.

Рассматривается вопрос о привлечении предпринимателя к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что сотрудники ККИ наведались в «Сосновку» и убрали теннисный корт.