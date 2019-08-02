Украинцам упростили процедуру получения разрешения на временное проживание в России

Срок рассмотрения заявлений сократили на два месяца.

Об этом стало известно сегодня, 2 августа. Обо всем сообщается на официальном интернет-портале правовой информации. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий документ.

Теперь заявление о получении разрешения на временное проживание в России будут рассматривать не шесть, а четыре месяца. Некоторым людям его будут выдавать без учета квот – речь идет о людях, которые состоят в браке с гражданином России, родились в стране и других.

В законе сказано, что теперь украинцы смогут претендовать на получение бессрочного вида на жительства – раньше его выдавали на пять лет.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Украине допрашивают жителей Донбасса с российскими паспортами. На данный момент таких на территории населенного пункта проживает более 13 тысяч человек. Уточняется, что с людьми разговаривают, когда они приезжают получать пенсию или обращаются в органы по другим вопросам.