Волочкова назвала своих хейтеров «ущербными»

Балерина считает, что ее попа выглядит намного лучше, чем лица злопыхателей.

Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к негативным комментариям в Instagram-аккаунте. Она отметила, что ее часто спрашивают, как ей удается справляться с нападками хейтеров. Балерина рассказала, что «обладает свободой не обращать внимания на эту грязь и выпады дешевые». Волочкова заверила, что не думает о том, чего о ней написали или сказали.

Также звезда отметила, что о ней лучше всего говорят поступки, среди которых много добрых, искренних и благотворительных.

«Но их не спешат освящать…»,

— возмутилась артистка.

Волочкова считает, что людям намного больше нравится разглядывать ее интимные фотографии и шпагаты в купальниках. Балерина также поделилась, что иногда знакомые присылают ей снимки хейтеров.

«Без слез не взглянешь, простите… Моя попа красивее лиц этих ущербных»,

— сказала артистка.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Волочкова сходила в монастырь в рваных джинсах и села на шпагат.