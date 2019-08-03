Пожарные эвакуировали людей из горящего дома в Ульяновке

Пожарные эвакуировали людей из горящего дома в Ульяновке
Квартира в четыре квадратных метра горела полностью. Фото: pixabay.com

В Тосненском районе Ленобласти в поселке Ульяновка спасатели эвакуировали людей в результате пожара в жилом доме.

Квартира в поселке вспыхнула днем ранее, 2 августа. Около семи часов вечера в отдел МЧС России поступило сообщение о пожаре.

Как сообщили на сайте ГУ МЧС России по Ленинградской области, квартира в четыре квадратных метра горела полностью. К месту происшествия были направлены дежурные смены. Ликвидировать пожар удалось семи сотрудникам и двум единицам техники.

К началу восьми вечера огонь был потушен. Также были эвакуированы 16 жильцов квартир по соседству.

Информации о пострадавших не поступало. Устанавливаются причины возгорания.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об обнаружении трупа после пожара в Ульяновке. Пожар случился в первый день зимы. После ликвидации пламя, сотрудники обнаружили тело мужчины.

ГУ МЧС России по Ленобласти пожар ульяновка
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