В Выборгском районе образовалась яма размером с автомобиль

В Санкт-Петербурге в Выборгском районе образовалась в асфальте яма больших размеров, рядом с НИИ бумажной промышленности.

О провале дороги стало известно от очевидцев, опубликовавших фото в группе «Жители Светлановского» в соцсети «ВКонтакте». Запись была опубликована днем ранее, 2 августа.

Дыра образовалась у дома No49 на 2-м Муринском проспекте. Очевидцы отметили, что в такую яму поместился бы целый автомобиль.

Автор записи заметил, что навряд ли это связано с прорывом труб, скорее дыра — следствие посадки грунта. Он также отметил, что сотрудники аварийной службы мучились 4 часа, пока, наконец, не нашли люки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об обвале потолка в ТК «Мега». О случившемся стало известно от очевидцев, которые опубликовали фото в социальную сеть. Дальнейшая работа ТК стоит под вопросом.