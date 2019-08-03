В Московском районе задержан подозреваемый в убийстве

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, днем ранее, 2 августа, около семи часов вечера поступило сообщение об обнаружении трупа.

В Московском районе на проспекте Космонавтов в одной из квартир обнаружен труп 27-летней девушки. На теле имелись колото-резаные раны в области грудной клетки и шеи.

В результате следствия, сотрудники полиции задержали гражданина 1993 года рождения родом из Чеченской республики.

Следователями ГСУ СК РФ по Московскому району было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Подозреваемый находится под стражей.

Ранее Gazeta.SPb писала о раскрытии преступления, которое было совершено в Выборгском районе. Подозреваемый нанес пострадавшему ножевые ранения, в результате чего мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.