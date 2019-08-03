В центре Петербурга госпитализирован мужчина с ножевыми ранениями

В центре Петербурга госпитализирован мужчина с ножевыми ранениями
У пострадавшего зафиксированы глубокие ножевые ранения в области живота. Фото: pixabay.com

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО, 2 августа в полицию поступило сообщение о ножевых ранениях у гражданина.

В Центральную службу в 10:30 доложили о раненом мужчине по адресу: Лиговский проспект, дом 44. Прибывшие сотрудники полиции обнаружили, что по указанному адресу был госпитализирован в тяжелом состоянии 42-летний гражданин. У пострадавшего зафиксированы глубокие ножевые ранения в области живота.

По Лиговскому проспекту у дома 69/71 сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении преступления. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанного, 71-летнего местного жителя.

По делу проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о нападении на сотрудников бизнес-центра с применением топора. Мужчина нанес не менее шести ударов пострадавшим. Мотивом к совершению преступления стала месть.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти нападение санкт-петербург
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