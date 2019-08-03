Volkswagen Golf разлетелся на куски после ДТП на Бухарестской улице

В Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе на пересечении Бухарестской улице и Дунайского проспекта произошло ДТП.

Сегодня, 3 августа, очевидцы сообщили об аварии между марками Volkswagen Golf и Mitsubishi в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Запись была отправлена около 11:00.

На опубликованных фотографиях хорошо видно, что наибольший ущерб ДТП принесло Volkswagen Golf: осколки и детали автомобиля разлетелись по проезжей части.

На месте работают ГИБДД. Водителя Volkswagen госпитализировали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об аварии на КАДе. Два автомобиля, один из которых было такси Uber, не смогли поделить дорожную часть. В результате ДТП никто из пассажиров и водителей не пострадал. Автомобили получили хорошие вмятины.