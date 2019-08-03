Чикаго потратило свыше $33,5 тысяч на поимку аллигатора в парке

Расходы на специального охотника составили почти $5 тысяч.

Мэрия Чикаго затратила свыше $33,5 тысяч (2 млн 200 тысяч рублей) на поимки аллигатора, которого нашли в озере одного из парков города.

Рептилию заметили в парке Гумбольдта в июле — и значительная часть средств пошла на установку баррикад вокруг лагуны, где поселился аллигатор-самец, сообщает AP News 3 августа. Рабочие (которым нужно было платить зарплату) попытались ограничить доступ людей на территорию.

Позже администрация города вызвала специального охотника Фрэнка Робба, который поймал животное. Ему заплатили $2,5 тысячи за поиску и еще $2166 на транспортные расходы и размещение. Власти так и не смогли установить, как именно аллигатор (размерами 1,2-1,5 м) оказался в лагуне. Сейчас его переселили в специальный центр.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что жительница Флориды нашла в своем винном погребе трехметрового аллигатора.