Жительница Флориды нашла в своем винном погребе трехметрового аллигатора

После этого задаешься только одним вопросом – а ее ли это теперь погреб?

Инцидент случился 31 мая в городе Клируотер, о чем рассказали сотрудники правоохранительных органов в Twitter-аккаунте. Женщина позвонила полицейским примерно в три часа ночи и рассказала о странном госте, посетившем ее дом.

Оказывается, что аллигатор разбил окно и пробрался в винный погреб. Шум разбудил хозяйку, которая спустилась вниз, чтобы посмотреть, что происходит. Она ожидала увидеть все, что угодно, но точно не огромного аллигатора. Он умудрился побить несколько бутылок вина, а также повредить мебель – веселье только началось, когда вечеринку пришлось прервать.

Специалисты смогли обезвредить хищника и выманить его из дома. К счастью, никто не пострадал – ни сам аллигатор, ни люди.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что наглая коала хотела уехать к австралийцу домой. Зверька винодел обнаружил в своем автомобиле. Он долго пытался выманить его наружу.