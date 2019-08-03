Малкома пропустили через тоннель новичка “Зенита”

Дзюба напутствовал бразильца своим “Welcome” и крепким словцом.

Малкома пропустили через традиционный “тоннель” новичка перед первой тренировкой в составе “Зенита”. Форвард должен был пробежать через строй команды, которая не скупилась на пинки и похлопывания для нового члена клуба Санкт-Петербурга. Артем Дзюба, нападающий “Зенита” перед тоннелем сказал Малкому “Welcome” и нецензурное слово.

Нападающий уже заявлен в РПЛ, впрочем, едва ли это стало сюрпризом: “Зенит” заплатил за игрока 40 млн евро и постарается, чтобы новичок окупил затраты. Возможно, Сергей Семак решит выпустить 22-летнего бразильца уже сегодня в матче с “Краснодаром” — “Зенит” пока не объявил состав.

Молодежные составы “Зенита” и “Краснодара” уже сыграли — петербуржцы уступили со счетом 0:2.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что “Зенит” наденет лазурную форму.