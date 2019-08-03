“Зенит” наденет лазурную форму на матч с “Краснодаром”

На матч золотых и бронзовых призеров Чемпионата РФ ждут до 55 тысяч человек.

“Зенит” наденет лазурную форму на матч с “Краснодаром”. Гости предпочтут белое. Вратари двух команд выйдут на поле в черном (“Зенит”) и желтом (“Краснодар”).

На матч ждут до 55 тысяч человек — из Краснодара в Петербург прилетят около 500 болельщиков. Интерес вокруг встречи двух команд легко объясним: “Краснодар” являлся одним из главных соперников “Зенита” в прошлом сезоне РПЛ и в итоге взял бронзовую медаль Чемпионата России. Сейчас он стоит на четвертом месте в таблице РПЛ — команда выиграла две игры и проиграла одну.

Матч начнется в 21:30. Кроме “Зенита” и “Краснодара”, еще три матча 4-го тура намечены на субботу 3 августа: “Урал” встретится с “Ростовом”, “Крылья Советов” выйдут против “Локомотива”, а “Спартак” выступит против “Динамо”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что главной интригой остается участие Малкома в предстоящем матче.