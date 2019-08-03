“Зенит” и “Краснодар” встретятся в Петербурге в 4-ом туре РПЛ

В Петербург прилетят до 500 краснодарцев. Фото: "Зенит"

В Петербург прилетят до 500 краснодарцев. Фото: "Зенит"

Пока неизвестно, планирует ли Сергей Семак выпустить на поле новичка Малкома.

Футбольный клуб “Зенит” сегодня встретится с “Краснодаром” в Санкт-Петербурге. Игра четвертого тура РПЛ начнется в 21:30 в субботу 3 августа на “Газпром арене”.

“Зенит” одержал победу в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, но “Краснодар” занял третье место после “Локомотива”. Сейчас клуб Санкт-Петербурга занимает в таблице первое место — только “Зениту” удалось выиграть сразу три игры подряд. “Краснодар” стоит на четвертом месте с шестью очками.

Прямо сейчас идет матч молодежных составов — во втором тайме “Краснодар-м” ведет со счетом 0:2.

В Петербурге пасмурно, идет дождь, вероятно, матч проведут под закрытой крышей.

Главной интригой является вопрос, выпустит ли тренер “Зенита” Сергей Семак на поле Малкома, бывшего форварда “Барселоны”, об официальном переходе в “Зенит” стало известно только вчера. Сам Малком выразил готовность сыграть немедленно, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее.