В Пушкине злоумышленники начали стрелять и похитили 40 тыс. рублей

В Пушкинском районе трое мужчин утроили конфликт в помещении на Саперной улице с находившимся там гражданином. Мужчины открыли стрельбу, а также украли денежные средства.

Сообщение от 45-летнего гражданина о нападении и хищении наличных поступило в полицию 2 августа.

Как сообщили ГУ МВД России по Петербургу и ЛО, двое знакомых гражданину мужчин, совместно с третьим неустановленным злоумышленником, вошли в помещение бывшего автосервиса. В результате разрастающегося конфликта трое злоумышленников избили потерпевшего, один из них выстрелил несколько раз в сторону мужчины из травматического пистолета. В итоге мужчина выбежал на улицу, а когда вернулся обратно, обнаружил пропажу 40 тыс. рублей.

Следствие проводит проверку и розыск злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о госпитализации двух мужчин из Петербурга. Они получили телесные повреждения в результате драки между собой.