В Сергиево двое напали на прораба и похитили более 400 тыс. рублей

Двое мужчин зашли в строительный вагончик и напали на прораба. Фото: pixabay.com

Двое мужчин зашли в строительный вагончик и напали на прораба. Фото: pixabay.com

В поселке Сергиево двое злоумышленников вошли в битовку, где избили и нанесли ножевые ранения 24-летнему прорабу, а также совершили хищение в общей сумме около 463 тыс. рублей.

Сообщение о нападении и краже поступило в полицию Красносельского района поступило 2 августа.

Как сообщили ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, двое неизвестных, применив физическую силу, отобрали у потерпевшего наручные часы «LNS» стоимостью 50 тыс. рублей, смартфон «Хонор С8» стоимостью 13 тыс. рублей, а также забрали 400 тыс. рублей, принадлежавшие коммерческой фирме.

Возбуждено уголовное дело и ведется розыск злоумышленников.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о разыскиваемых злоумышленниках в Пушкинском районе. Трое мужчин начали избивать своего знакомого, один из них открыл огонь из травматического пистолета.