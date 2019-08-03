Двое в Гатчине попытались украсть мобильник

Двое в Гатчине попытались украсть мобильник
Мужчины с украденным телефоном ушли не далеко. Фото: pixabay.com

В Гатчине двое злоумышленников отобрали мобильный телефон у 19-летнего гражданина.

Сообщение о грабеже поступило в полицию 2 августа около трех часов дня.

На улице Крупской у дома №8 двое неизвестных применили физическую силу и выхватили телефон у потерпевшего.

Как сообщили ГУ МВД России по Петербургу и ЛО, сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего и 29-летнего граждан Ленинградской области. Похищенный телефон был изъят.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Ранее Gazeta.SPb писала, что грозит мигранткам, которые пытались похитить новорожденного ребенка. Женщины пытались помочь знакомой и выкупить после родов ее ребенка, однако мать от аферы отказалась.

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