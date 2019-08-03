В Тихвинском районе мальчики угнали ВАЗ, а потом поставили на место

В деревне Бор злоумышленники угнали автомобиль «ВАЗ-21054» коричневого цвета, 2008 года, стоимостью 30 тыс. рублей.

В полицию Тихвинского района поступило сообщение от 26-летнего гражданина о краже автомобиля, который был припаркован около его дома. Позже автомобиль был обнаружен.

Как сообщили ГУ МВД России по Петербургу и ЛО, были задержаны 16-летний и 15-летние граждане, обвиняемые в угоне автомобиля. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В настоящее время подозреваемые задержаны.

Ранее Gazeta.SPb писала о злоумышленниках в Гатчине. Двое мужчин выхватили у 19-летнего гражданина мобильный, но далеко с ним не ушли.