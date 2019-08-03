СМИ обвинили сериал «Очень странные дела» в русофобии

Журналист из Швеции считает, что в третьем сезоне было слишком много стереотипов.

Об этом стало известно 3 августа. Материал об «Очень странных делах» написал журналист издания Flamman Эрик Хакинг. Он считает, что в сериале переборщили с русофобией. Так, например, в третьем сезоне оказывается, что главные злодеи – русские.

Такой прием использовали в американском кино еще в прошлом веке – среди плохих персонажей всегда были советские ученые, военные или боксеры. С каждым годом восприятие русских менялось в зависимости от того, какие отношения были между Америкой и Россией.

Журналист отметил, что в «Очень странных делах» стереотипные образы – «полные скоты». Есть, правда, персонаж по имени Алексей, который готов на все ради молочного коктейля и американских мультфильмов – он не раздражает и выглядит мило на фоне остальных русских.

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