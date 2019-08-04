Итальянцы расскажут соотечественникам о Петербурге

Петербург посетили представители известных итальянских журналов о путешествиях и блогеры с более чем 250 тыс. подписчиков. Фото: ispb.info

Петербург посетили представители известных итальянских журналов о путешествиях и блогеры с более чем 250 тыс. подписчиков. Фото: ispb.info

Городское туристско-информационного бюро приняло в Петербурге гостей — представителей известных итальянских журналов о путешествиях и популярных блогеров

Бюро, подведомственное Комитету по развитию туризма, показало итальянским гостям Эрмитаж, Царское Село, Петергоф и музей Фаберже. Они выразили желание в следующий свой приезд больше времени уделить арт-пространствам, гастротурам и шопингу в Петербурге. По возвращении на родину итальянцы поделятся с соотечественниками впечатлениями о посещении Петербурга в СМИ и публичных дневниках.

В связи со введением в Петербурге электронных виз ожидается рост числа итальянских туристов. В позапрошлом году Петербург посетили 73 тыс. итальянцев, в прошлом году — 80 тыс. В этом году за полгода город принял 40 тыс. итальянцев.

Кроме итальянцев в этом году Петербург посетили журналисты и блогеры из Германии, Испании, Франции, ОАЭ, Кореи, Японии и России. Приглашены группы из Финляндии и Ирана.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что блогер Варламов собрал на ремонт парадной в Петербурге 1,5 млн рублей