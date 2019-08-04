«Охотник» впервые поднялся в воздух

Вчера совершил свой первый полет российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» разработки ПАО «Компания «Сухой». БПЛА пробыл в воздухе 20 минут. «Охотник» несколько раз облетел аэродром и успешно приземлился, сообщили ТАСС в Минобороны.

БПЛА «Охотник» выполнен по схеме «летающее крыло», оснащен разведывательной аппаратурой и за счет примененных материалов и покрытий практически незаметен для радиолокационных средств обнаружения. Взлетный вес аппарата — 25 т, в том числе вооружение весит 2,8 т. Размах крыла «Охотника» — 19 м, длина БПЛА — 14 м. Беспилотник на низкой высоте способен развивать скорость около 1000 км/ч.

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