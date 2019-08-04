Завтра для арендаторов откроются четыре филиала КИО

Петербургский Комитет имущественных отношений (КИО) завтра открывает четыре представительства, где юрлицам будет предложена помощь в заключении сделок.

Комитет оставит себе работу с крупными контрагентами, переложив часть работы на четыре агентства, которые сформированы по территориальному принципу. Агентство «Центр» на Гороховой ул., д. 32, лит. А, будет принимать граждан по вопросам городской недвижимости в Василеостровском, Центральном, Петроградском и Адмиралтейском районах. Агентство «Север» на Тобольской ул., д. 10, литера В, будет обслуживать Кронштадтский, Курортный, Приморский и Выборгский районы. Агентство «Восток» на Садовой ул., д. 55-57, литера А, займется Пушкинским, Колпинским, Красногвардейским, Калининским и Невским районами. Поле деятельности агентства «Юг» на пр. Стачек, д. 18, литера А — Петродворцовый, Кировский, Красносельский, Московский и Фрунзенский районы Петербурга.

Сотрудники агентств будут готовить и заключать договоры в отношении городских объектов недвижимости, проводить консультации по заключению земельных и имущественных сделок, выполнению договоров и т.д.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что КИО вернул жителям Петербурга 675 чердаков и подвалов