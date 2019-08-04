Воскресенье в Петербурге будет прохладным

В Петербурге потеплеет только к среде. Фото: pixabay.com

В Петербурге потеплеет только к среде. Фото: pixabay.com

Сегодня в Петербурге воздух прогреется всего лишь до +13…+15 градусов. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но кое-где может немного накрапывать.

4 августа в Петербурге будет довольно сильный северо-западный ветер — 6-11 м/с, сообщает ГУ МЧС по Петербургу. Атмосферное давление днем будет слабо понижаться. По данным Гидрометцентра, такая погода продержится еще пару дней. Теплее в Петербурге станет только в среду, когда днем ожидается до +20 градусов. В четверг же синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха до +22.

Управление Роспотребнадзора сообщает о постепенном снижении активности клещей, которые переносят такие заболевания, как вирусный энцефалит и клещевой боррелиоз. Однако при прогулках в зеленых зонах по-прежнему необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что метеоролог посоветовал петербуржцам не надеяться на теплый август