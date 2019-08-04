Гонщик Петров приехал на болиде в Бокситогорск

Гонщик Петров приехал на болиде в Бокситогорск
На праздник в Бокситогорске приехал выборгский гонщик Виталий Петров. Фото: lenobl.ru

Вчера на празднование 92-й годовщины со дня образования Ленобласти в Бокситогорске на гоночном болиде приехал выборгский пилот Виталий Петров.

В этом году на День рождения Ленобласти, который праздновался в Бокситогорске, прибыли более 7,2 тыс. гостей. В их числе были гости из Выборга, принимавшего праздник у себя в городе год назад. Они пригнали в Бокситогорск два гоночных болида, один из них вел Виталий Петров, российский автогонщик «Формулы-1», заслуженный мастер спорта.

Празднование продлилось весь день и завершилось концертом на реконструированном стадионе «Металлург». Ко дню рождения региона в Бокситогорске отремонтировали дома и провели благоустройство общественных пространств.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Ленобласть отмечает день рождения в Бокситогорске

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