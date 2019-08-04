Милонов считает, что Петербург не принял оппозицию

Депутат Госдумы Виталий Милонов поучаствовал в согласованной акции за свободные выборы, которая прошла вчера на площади Ленина Санкт-Петербурга.

Милонов заявил, что жители Петербурга не поверили «пустым обещаниям оппозиции». Депутат считает, что митинг стал «очевидным политическим фиаско».

Виталий Милонов назвал организаторов данной акции «маргинальной тусовкой несогласных». Свои высказывания депутат сделал в ходе общения в журналистами. Он отметил, что целью организаторов было создание стычки, чтобы «кого-то поколотили».

В целом Милонов считает, что акция неэффективна как форма взаимодействия оппозиции с жителями Санкт-Петербурга. Он отметил, что беспокоится, чтобы людей не подставили организаторы митинга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Милонов предложил законодательно запретить мужчин с голым торсом на улицах.