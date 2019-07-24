Милонов предложил законодательно запретить мужчин с голым торсом на улицах

Виталий Милонов. Фото: globallookpress.com
Виталий Милонов. Фото: globallookpress.com

Депутат Государственной Думы от партии «Единая Россия» Виталий Милонов выступил с предложением запретить мужчинам выходить на улицу с голым торсом.

Данный запрет Милонов предложил ввести на законодательном уровне. По его словам, обнаженный торс — это признак самоидентификации человека с уровнем шимпанзе, с уровнем образования менее 3-х классов, пишет агентство новостей «Москва».

Виталий Милонов считает, что появиться где-либо без верха, за исключением пляжа и своего дома, — это неправильно с эстетической точки зрения. Также парламентарий отметил, что запрет должен касаться и ношения мини-юбок.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Виталий Милонов предложил разрешать беременным парковаться на местах для инвалидов. А также прикреплять на автомобиль предупреждающие знаки о беременной за рулем.

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