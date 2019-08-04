В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян

В Петербурге прошел митинг в поддержку сестер Хачатурян
Митинг посетило порядка 1 тысячи человек. Фото: «Северо-Запад. МБХ Медиа».

Сегодня, 4 августа, на площади Ленина в Санкт-Петербурге прошел согласованный митинг против домашнего насилия и в поддержку сестер Хачатурян.

По данным издания «Фонтанка.ру», на акции собралось около 1 тысячи человек. Некоторые источники говорят о 1,5 тысячах участников.

Акция называлась «За справедливость для женщин, вынужденных обороняться, и за закон о домашнем насилии». Организаторами данного митинга являются феминистки, представляющие «Восьмую инициативную группу».

Отметим, что сестер Хачатурян обвиняют по статье о свершении убийства по предварительному сговору. Девушки убили своего отца. Они говорят, что на протяжении долги лет отец избивал их, насиловал и издевался.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Милонов считает, что Петербург не принял оппозицию.

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