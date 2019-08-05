Ученые создали жизнеспособную химеру из человека и обезьяны

Биологи пытаются разработать "фабрики для трансплантации", ведя исследования в странах, где нет этических запретов на подобные исследования. Фото: pixabay.com

Биологи пытаются разработать "фабрики для трансплантации", ведя исследования в странах, где нет этических запретов на подобные исследования. Фото: pixabay.com

Ученые внедрили стволовые клетки человека в генетически модифицированный эмбрион обезьяны. Эмбрион-химера был уничтожен через 2 недели, пока у него не начало развиваться сознание.

Эксперимент проводила испано-американская группа биологов на территории Китая. Это было сделано потому, что в Испании и США подобные исследования запрещены, а в Китае — нет.

Ученые преследовали цель создания человеческих органов для трансплантации, пишет издание El Pais. Генетическая модификация обезьяньего эмбриона заключалась в деактивации генов, ответственных за формирование органов. Стволовые же клетки человека способны генерировать ткани любого вида. По словам ученых, результаты эксперимента очень многообещающие, и они будут опубликованы в международном научном журнале.

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