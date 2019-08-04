Ученые рассказали, как уберечь себя от рака кишечника

Они уверены, что употребление рыбы снижает риск развития онкологического заболевания на 12%.

Исследование проводили ученые из Оксфордского университета, передает журнал Focus. Они пытались выяснить, как рыба в рационе может повлиять на возникновение рака кишечника. Они наблюдали за почти полумиллионом людей, которые рассказали им о своих пищевых привычках. Затем их вызвали на повторный опрос только спустя 15 лет. За это время более шести тысяч человек признались, что больны раком кишечника.

Эксперты уверены, что все дело в том, что они не ели достаточное количество рыбы. Так, если есть ее три раза в неделю (более 350 граммов), то риск заболевания снижается на 12%. При этом в меню должны присутствовать жирные сорта рыбы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые нашли способ обезоружить раковые клетки. Американские ученые совершили открытие, которое может стать прорывом в борьбе с онкологическими заболеваниями.