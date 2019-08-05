В «Зените» и МОК считают, что никакой проблемы расизма нет

Не успел Малком перейти в «Зенит», как разразился расистский скандал. Фото: wikimedia.org

Не успел Малком перейти в «Зенит», как разразился расистский скандал. Фото: wikimedia.org

Сообщение The Sun о расистских нападках на нового форварда «Зенита» Малкома прокомментировали гендиректор клуба и член Международного олимпийского комитета.

Гендиректор ФК «Зенит» Александр Медведев заявил РИА «Новости», между бразильским футболистом и болельщиками никакого конфликта не было. По его мнению, западные СМИ вбрасывают недостоверную информацию, что происходит не только в спортивной сфере.

Член МОК Шамиль Тарпищев назвал сообщения иностранных СМИ необоснованными. «Это просто бульварная хроника, которая ничего не значит и не имеет под собой никакой почвы», — сказал он. Он добавил, что в российских вузах, например, учится много иностранных студентов, и они не испытывают никакой дискриминации.

Ранее британский таблоид The Sun сообщил, что в субботу на встрече «Краснодара» и «Зенита» на трибунах болельщиков петербургского клуба появился баннер с текстом «Спасибо руководству за верность традициям». В нем английские журналисты усмотрели неодобрение фанатами «Зенита» трансфера Малкома, потому что он темнокожий.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что западные СМИ обвинили болельщиков «Зенита» в расизме из-за баннеров для Малкома