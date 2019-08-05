Более 75 тыс. рублей в месяц получают 12% россиян

Зарплату больше 75 тыс. рублей в месяц получают примерно 12% россиян. Такой доход у трети работающих в сфере финансов, рыболовства и добычи полезных ископаемых.

Исследование уровня зарплат в 27 отраслях российской экономики провело агентство РИА «Рейтинг». Высокие зарплаты у нефтяников, газовиков и шахтеров. В добывающей отрасли 37% работников получают более 75 тыс. в месяц. Среди рыбаков и рыбоводов такой уровень заработков у 34% занятых, но это малочисленная отрасль, в которой работают менее 100 тыс. человек. Среди банковских работников высокие зарплаты у 33%. Кроме того, заметно выше среднероссийского уровень заработков в сфере IT, связи и массовых коммуникаций — 75 тыс. рублей и больше получают четверть работников. Самые малооплачиваемые рабочие места в легкой промышленности. Более 30% занятых в этой сфере получают меньше 15 тыс. рублей в месяц.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что средняя зарплата россиян выросла в 20 раз за 20 лет