Эксперты заявили, что средняя зарплата россиян выросла в 20 раз

Они выяснили, насколько больше стали зарабатывать граждане за последние 20 лет.

Об этом стало известно сегодня, 5 августа. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на собственные источники. Исследователи рассказали, что за 20 лет средняя зарплата по стране увеличилась в 20 раз. На данный момент она составляет около 30 тысяч рублей.

Тем не менее, эксперты подчеркивают, что в обществе наблюдается расслоение – некоторые люди сводят концы с концами, пока другие зарабатывают десятки тысяч рублей. Специалисты убеждены, что на размер заработной платы влияют в первую очередь профессия и отрасль, в которой трудится россиянин.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге сеть автоматов начала выдавать микрозаймы под 365% годовых. Они выдают микрозайм в размере от 500 рублей за 30 секунд по паспорту. Владелец проекта и его автоматы родом из Казахстана. По всему Петербургу работают не менее 13 терминалов.