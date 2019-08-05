В благотворителем забеге в Петербурге поучаствовали более 1,5 тысяч человек

В воскресенье, 4 августа, в Санкт-Петербурге состоялся благотворительный забег. Спортивное мероприятие было приурочено к празднованию Дня железнодорожника.

Благотворительный забег назывался «Достигая цели!». В нём приняли участие множество петербуржцев, в том числе сотрудники РЖД и их семьи. Участники преодолевали дистанцию в 1520 метров, что кратно ширине железнодорожной колеи, сообщили Gazeta.SPb в администрации Санкт-Петербурга.

Забег входит в рамки полумарафона «Северная столица». Отмечается, что все денежные средства, собранные на мероприятии, перейдут благотворительному фонду «Линия жизни».

Мероприятие повлияло на дорожное движение, так как из-за забега весь центр Санкт-Петербурга был перекрыт.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Никитин выиграл полумарафон «Северная столица».