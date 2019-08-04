Никитин выиграл полумарафон «Северная столица»

В 8:30 и в 9:10 стартовали забеги спортсменов на дистанции 10 км и 21,1 км. Фото: spbhalf.runc.run

В 8:30 и в 9:10 стартовали забеги спортсменов на дистанции 10 км и 21,1 км. Фото: spbhalf.runc.run

Сегодня в Петербурге проходят забеги на 10 км и 21,1 км в рамках полумарафона «Северная столица». Полумарафон быстрее всех пробежали Владимир Никитин (1 час 03 мин 26 сек) и Елена Седакова (1 час 12 мин 52 сек).

По пути бегунов дороги в центре города до 12:45 поэтапно перекрываются для движения транспорта. Кроме того сегодня празднуется День железнодорожника, и в честь этого дня сотрудники РЖД провели благотворительный забег «Достигая цели» на расстояние 1520 м. Стартовые взносы его участников пойдут в благотворительный фонд «Линия жизни». Стартовый выстрел забега производил гендиректор ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что участник акции “Забег.РФ” в Петербурге умер после полумарафона