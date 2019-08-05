Супруги не смогли отсудить 3,6 млн за победу в «Бешеной сушке»

Похудевшим супругам Децик пришлось довольствоваться только пользой для здоровья, денег победа в конкурсе конкурс им так и не принесла. Фото: pixabay.com

Похудевшим супругам Децик пришлось довольствоваться только пользой для здоровья, денег победа в конкурсе конкурс им так и не принесла. Фото: pixabay.com

Семейная пара из Петербурга не сумела отсудить призовые 3,6 млн рублей за победу в 20 сезоне конкурса «Бешеная сушка», участники которого соревнуются в похудении.

Супруги Инна и Сергей Децик пытались в судебном порядке взыскать с организаторов конкурса причитающееся им вознаграждение, однако Приморский районный суд отказал им в удовлетворении иска, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Весной прошлого года Инну Децик публично признали победительницей конкурса в женской лиге, а Сергея — в мужской лиге. Кроме того, они как пара победили в семейной лиге. Призовые суммы составили 3 млн, 100 тыс. и 500 тыс. соответственно. Супруги утверждают, что правил конкурса они не нарушали, однако деньги им так и не выплатили.

Семейная пара требовала взыскать с компании «Хочу худеть» всю сумму денежного приза, 100 тыс. рублей морального ущерба и 86 тыс. рублей судебных издержек. Компания-ответчик заявила, что истцы нарушили правила проведения конкурса и были дисквалифицированы. Об этом стало известно в день награждения.

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