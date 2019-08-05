Корейцы изобрели кардиостимулятор, заряжаемый ультразвуком

Корейцы изобрели кардиостимулятор, заряжаемый ультразвуком
Пока что все кардиостимуляторы работают на батарейках, требующих замены. Фото: wikipedia.org

В южнокорейском университете Сонгюнгван придуман кардиостимулятор, который не требует смены источника питания, поскольку может подзаряжаться от ультразвука.

Главным недостатком имплантируемых кардиостимуляторов до сих пор являлась необходимость в периодических хирургических вмешательствах для смены батареек в устройстве, пишет журнал Science. Разработанный корейцами кардиостимулятор смены питающих элементов не требует, поскольку он оснащен трибоэлектрическим генератором, который преобразует ультразвук в ток силой до 0,15 мА. Ультразвук, проникающий извне, вызывает смещение тончайшей полимерной мембраны, и далее посредством контактной электрификации производится электроэнергия, которой достаточно для работы стимулятора.

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