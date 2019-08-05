Мошенники, снявшие с чужого вклада 40 млн, отделались условными сроками

Суд вынес приговор девятерым фигурантам дела о мошенническом хищении более 40 млн рублей со вклада в Сбербанке. Все обвиняемые получили условные сроки.

Весной 2017 года преступная группа, пять членов которой на тот момент работали в Сбербанке, провернула схему по снятию вклада со счета 89-летней старушки. Преступники посчитали бабушку покойной, а ее два валютных вклада, где лежали $728 тыс., невостребованными.

Крупный вклад пенсионерки обнаружил менеджер по обслуживанию VIP-клиентов Денис Алексеев. Он рассказал об этом своей бывшей сослуживице Анне Копитель, муж которой Тимофей Кобзев придумал схему, как им снять и присвоить эту сумму. В сговор также вступила менеджер Сбербанка Анна Иванова, которая предложила выдать за хозяйку вклада свою мать, но та в последний момент отказалась, и на эту роль Кобзев пригласил свою тещу Нину Лохматову.

Самозванка посетила отделение Сбербанка на Московском проспекте, 189, где ее ждали еще две фигурантки уголовного дела — клиентский менеджер банка Кристина Калашникова и старший менеджер по обслуживанию Валерия Кардаильская. Они вместе с Лоханкиной для записи на камеру сымитировали закрытие счетов, и на всю сумму были оформлены сберегательные сертификаты на предъявителя, которые в дальнейшем обналичили подельники банковских служащих — семейная пара Суконкиных — Антон и Наталья.

Дележка денег прошла не без склок, но в итоге обнальщики получили по миллиону, теща идеолога преступной схемы Нина Лохматова за хорошо сыгранную роль удовольствовалась 500 тыс. рублей, остальные деньги забрали себе сотрудники Сбербанка и Анна Копитель с мужем.

Суд признал фигурантов дела виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере) и назначил им условные сроки: актрисе Лоханкиной — 2 года с испытательным сроком 1 год, чете Суконкиных — по 2,5 года с испытательным сроком 1,5 года, сотрудникам Сбербанка — по 3 года лишения свободы с двухгодичным испытательным сроком. Пара Копитель и Кобзев приговорены к наибольшему сроку — 4 года лишения свободы с испытательным сроком 3 года, сообщает прокуратура Фрунзенского района. Похищенные деньги вернули потерпевшей пенсионерке.

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