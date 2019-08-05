Легендарные модели прошлых лет снялись для Vogue

Карьера немки Клаудии Шиффер в модельном бизнесе длится уже более трех десятков лет. Фото: скриншот с vogue.it

Карьера немки Клаудии Шиффер в модельном бизнесе длится уже более трех десятков лет. Фото: скриншот с vogue.it

Ветераны модельного бизнеса Клаудия Шиффер и Стефани Сеймур сфотографировались в эротических образах для августовского номера итальянского Vogue.

Модели доказали своей великолепной физической формой, что эротическая съемка доступна даже для дам их возраста: Клаудии Шиффер сейчас 48 лет, Стефани Сеймур — 51. В журнале Vogue Italia есть снимки, где на Стефани Сеймур из одежды лишь широкий пояс, а Клаудия Шиффер прикрывает наготу туфельками и клатчем.

Клаудия Шиффер одно время была самой высокооплачиваемой моделью в мире. За день съемок она зарабатывая по $50 тыс. Стефани Семур вернулась на обложку Vogue спустя 32 года. За свою карьеру журналы более 300 раз выбирали ее фото для своих обложек.

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