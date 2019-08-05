ГК «Альтермед» стала одним из лидеров на рынке медицинских услуг

Уровень отечественной медицины в последние годы стремительно растет. Внедрять дома достижения мировой медицины позволяет в частности отсутствие информационного вакуума. Сегодня российские врачи активно общаются с западными коллегами, посещают симпозиумы, осваивают инновации и т. д. Больших достижений в своей сфере достигла ГК «Альтермед». В Санкт-Петербурге она известна с 1999 года. На данный момент в Северной столице работает 5 представительств этого бренда.

За 20 лет сеть клиник «Альтермед» прочно утвердилась на рынке медицинских услуг. Ее пациенты высоко ценят профессионализм врачей, индивидуальный подход, отлаженный сервис и доступность цен. Клиники работают по следующим направлениям:

урология;

гинекология;

проктология;

дерматология;

косметология;

флебология.

Пациент также может сдать в клинике анализы или пройти УЗИ. Прием специалистов ведется по предварительной записи. Это правило облегчает работу персонала и защищает интересы пациентов. Посетителю не приходится сидеть в очереди, а врачу – отвлекаться на внезапные «вторжения». Выбрать доктора и записаться на прием можно по ссылке: https://www.altermed.ru.

Клиника осуществляет партнерство с ведущими медицинскими учреждениями Санкт-Петербурга: академиями, лабораториями, НИИ и др. Весь персонал «Альтермед» имеет высокую квалификацию и богатый опыт. Уникальное оборудование также повышает рейтинг учреждения. С помощью таких приборов удается выполнять сложнейшие микрооперации, различные виды терапии, лабораторные исследования и т. п. Согласно изученным отзывам, по уровню обслуживания компания заняла первое место среди более чем 7 300 клиник.

Высокое качество услуг здесь сочетается с приемлемыми тарифами. В целом они средние по Санкт-Петербургу, а по некоторым пунктам даже ниже. Заявленные расценки актуальны, никаких дополнительных взносов от пациента не потребуют. Кроме того, в сети регулярно проводят акции на отдельные виды услуг.

В отличие от обычных медучреждений в клиниках ГК от пациента не потребуют документов. Люди, желающие сохранить анонимность, вправе проконсультироваться и начать здесь лечение. Впрочем, даже если личная информация пациентом предоставлена, компания «Алтермед» гарантирует ее полную конфиденциальность.

Важно, что любая из пяти клиник находится вблизи метро. Прежде всего, это удобно для граждан, не имеющих своего автотранспорта. В ближайшее время не исключено открытие очередного филиала «Альтермед» в СПб.