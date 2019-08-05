В этом году в Петербурге зафиксировано 100 случаев заболевания корью

Последний раз случай заболевания был зафиксирован на минувшей неделе. Фото: pixabay

Последний раз случай заболевания был зафиксирован на минувшей неделе. Фото: pixabay

В Петербурге с начала 2019 года зарегистрировано 100 случаев заболевания корью, из которых 23 — дети.

Информация о числе заболевших поступила из Управления Роспотребнадзора. Уточняется, что много случаев заболевания корью произошло из-за завозных инфекций. Болезнь привозится отдыхавшими заграницей и жителями российских и ближайших регионов. Последний раз случай заболевания был зафиксирован на минувшей неделе.

В ведомстве напоминают, что приказ о запрете посещения детских дошкольных и образовательных заведений детям, у которых нет прививки от кори или обоснованного медотвода от нее, либо информации и том, что ребенок уже переболел корью.

Добавим, что корь является одной из самых заразных вирусных инфекций. Она характеризуется пятнисто-папулезной сыпью, повышением температуры тела до 40,5 градусов и воспалением слизистых оболочек.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ребенок привез корь из Турции в Петергоф.