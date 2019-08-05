В Петербурге завершился ремонт проспекта Авиаконструкторов

Стоимость ремонта проспекта Авиаконструкторов в Петербурге составила более 144 млн рублей.

В Приморском районе Петербурга завершились дорожные работы по ремонту проспекта Авиаконструкторов. Стоимость работ составила 144,42 млн рублей. Об этом сообщают в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Работы на участке исполнялись подрядчиком АО «ВАД». Заказчиком выступал СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства. На участке длиной более 3 км было отремонтировано почти 70 тыс м2 проезжей части и 1 тыс м2 тротуаров.

Помимо проспекта Авиаконструкторов, дорожники обновят дорожно покрытие на улице Уточкина, участках улиц Шаврова и Долгоозерной, а также на участке Комендантского проспекта.

Начиная с понедельника, 5 августа, сняты ранее введенные ограничения движения на участке.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГИБДД опубликовала интерактивную карту с камерами на дорогах Петербурга.