ГИБДД опубликовала интерактивную карту с камерами на дорогах Петербурга

На официальном сайте Госавтоинспекции МВД России в тестовом режиме запущен новый сервис.

Сервис размещен в интерактивном разделе, где на карте собрана вся информация о действующих камерах фото- и видеонаблюдения, расположенных на дорогах. Данные камеры необходимы для фиксации нарушений правил дорожного движения, которые совершают водители трансопртных средств.

На интерактивной карте собраны все камеры, установленные на территории Российской Федерации. При этом, к каждой камере закреплен точный адрес размещения, сообщили Gazeta.SPb в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В Санкт-Петербурге камер оказалось в общей сложности 164 штуки. Подробнее о местах их размещения можно узнать на сайте Госавтоинспекции.

Сайт ГИБДД уже не выдержал натиска автомобилистов, заинтересованных обнародованными камерами. И работает с перебоями.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что движение по Благовещенскому мосту ограничат до 20 августа.